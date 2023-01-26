Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຈ້​ງສີ​ສັນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ

ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ມີຄວາມສະດວກເພື່ອພັດທະນາ; ຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫຍ່, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ   

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນປີ 2023, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2023 ຄາດວ່າຍັງຊ້ອນແຝງສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າປີ 2022.        ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ມີຄວາມສະດວກເພື່ອພັດທະນາ; ຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫຍ່, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ. ຫວຽດນາມ ກໍຈະຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງ, ກຳນົດລະບອບລະບຽບການຫຼາຍຝ່າຍ; ມີການປະພຶດຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮ່ວມສຳພັນໃໝ່ຢູ່ພາກພື້ນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ.

ການຕ່າງປະເທດກໍຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດກັບກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ກຳແໜ້ນສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຊາຍແດນທາງບົກ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ຕໍ່ໜ້າການຫັນປ່ຽນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຍຸກສະໄໝ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງແຮງ. ສະພາບການນັບມື້ນັບສັບສົນ, ຍິ່ງຕ້ອງມີຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການ ແລະ ຍິ່ງມີໄຫວພິບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຮັບມື. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຈະຕັດສິນໃຈພັດທະນາພື້ນຖານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ “ມີທັງຄຸນສົມບັດ ມີທັງຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ”, ທັງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ເປັນເຈົ້າການ, ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບພາລະກິດອັນໜັກໜ່ວງ ແຕ່ສະຫງ່າລາສີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ມອບໝາຍໃຫ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່ຳແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ 48 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2023

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່ຳແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ 48 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2023

ດ້ວຍການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບທົ່ວໂລກທຈະຟື້ນຟູໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ຂະແໜງເຄື່ອງຕໍ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍບັນລຸວົງເງິນສົ່ງອອກທັງປີ 48 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ ປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top