ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການຮ່ວມມືທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຊົມເຊີຍພັກ, ຊົມເຊີຍປະເທດຊາດປ່ຽນແປງໃໝ່, ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025. ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງມີທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ພ້ອມກັບບັນດາການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ຢືນຢັນວ່າ, 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງແຮງ. ທ່ານຫວັງວ່າ, ໃນປີມະເສັງ 2025, ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ດ້ວຍບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມືທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຜາສຸກ, ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ, ນຳປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລຕາມເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມະຕິຂອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຊຸດທີ 13 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແຕກດອກອອກຜົນ.”
ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ບົວແກ້ວ ພູມວົງໄຊ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານ ບົວແກ້ວ ພູມວົງໄຊ ໄດ້ເຫັນດີຕີລາຄາສູງສາຍພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສະຖານທູດ 2 ປະເທດ ແລະ ຖືວ່າ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ພະນັກງານ ແລະ ພາລະກອນ 2 ສະຖານທູດໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.