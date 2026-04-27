ຂ່າວສານ
ການພົບປະ ອາເມລິກາ - ອີຣານ “ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ”
ວັນທີ 25 ເມສາ, ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ແຈ້ງກະທັນຫັນຕໍ່ເລື່ອງ ຄະນະຜູ້ແທນ ອາເມລິກາ ຍົກເລີກການໄປປະຕິບັດງານດ້ານການທູດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ Islamabad, ປາກິດສະຖານ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມການຄາດຄະເນ, ອາເມລິກາ ຈະຈັດສົ່ງທູດພິເສດໄປ ປາກິດສະຖານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ ກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາພຽງ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຄະນະຜູ້ແທນ ອາເມລິກາ ຈະອອກເດີນທາງ, ພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະແດງຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບຄວາມຊັກຊ້າຂອງ ເຕເຮຣານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ພວມກຳແໜ້ນທຸກທ່າແຮງໃນວິວັດການນີ້, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຖະແຫຼງວ່າ ຝ່າຍ ອີຣານ ອາດຈະເປັນເຈົ້າການຕິດຕໍ່ປະສານຖ້າຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ, ແທນທີ່ແກ່ຍາວການເຈລະຈາທີ່ບໍ່ນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນແທ້ຈິງ.