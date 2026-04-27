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ຂ່າວສານ

ການພົບປະ ອາເມລິກາ - ອີຣານ “ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ”

ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາໃນເວລາພຽງ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຄະນະຜູ້ແທນ ອາເມລິກາ ຈະອອກເດີນທາງ

ວັນ​ທີ 25 ເມ​ສາ, ທ່ານ Donald Trump, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ແຈ້ງກະທັນຫັນຕໍ່​ເລື່ອງ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍົກ​ເລີກ​ການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ທູ​ດຢູ່ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ Islamabad, ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ. ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ, ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ຈັດ​ສົ່ງ​ທູ​ດ​ພິ​ເສດ​ໄປ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອີ​ຣານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢຸ​ດ​ຍິງ​. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ພຽງ 2 – 3 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະອອກເດີນ​ທາງ, ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່ ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ບໍ່​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ຂອງ ເຕ​ເຮ​ຣານ.

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພວມ​ກຳ​ແໜ້ນ​ທຸກ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການນີ້, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຖະ​ແຫຼງວ່າ ຝ່າຍ ອີ​ຣານ ອາ​ດ​ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ປະສານ​ຖ້າ​ຢາກ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ແທນ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່ບໍ່​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ໝາກ​ຜົນ​ແທ້​ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດຍິງປືນໃນງານຂອງທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump

ເຫດຍິງປືນໃນງານຂອງທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump

ມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນໃນງານລ້ຽງປະຈຳປີຂອງສະຫະສະມາຄົມນັກຂ່າວທຳນຽບຂາວ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ພັນລະຍາ ຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ.
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