ຂ່າວສານ
ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດຍເນເຊຍ Joko Widodo, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະເຈລະຈາ ວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຖືວ່າ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີວິໄສທັດລວມແມ່ນສູ້ຊົນກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດວິໄສທັດນັ້ນໃຫ້ໄດ້, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງໃໝ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ. ໃນນັ້ນ, ຝ່າຍ ອິນໂດເນເຊຍ ປາດຖະໜາວ່າ, ບໍລິສັດ Vinfast ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດລົດໄຟຟ້າ; Vietjet Air ຈະເປີດສາຍການບິນໃໝ່ເຖິງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ; Sivico ຈະລົງທຶນບັນດາໂຄງການ ທ່ອງທ່ຽວ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ…
ໂດຍສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ກ່ຽວກັບການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້ານະຄອນຫຼວງໃໝ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ໂດຍໄວ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຫາຍຟ່ອງ, ສິ້ນສຸດໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ອິນໂດເນເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາກວ່າ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.