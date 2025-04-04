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ຂ່າວສານ

ການພົບປະສົນທະນາຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ - ອາກເມເນຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ເມສາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Yerevan ຂອງ ອາກເມເນຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາກເມເນຍ Alen Simonyan ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີ້ນ.
ການພົບປະສົນທະນາຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ - ອາກເມເນຍ. (ພາບ:Doãn Tấn/TTXVN)

ທີ່ການພົບປະສົນທະນາພາຍຫລັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດທັງສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຕີລາຄາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ມີບາດກ້າວເຕີບໂຕຕັ້ງຫນ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເມື່ອສັນຍາການຄ້າເສລີ FTA ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ມີຜົນສັກສິດໃນປີ 2016. ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນປີ 2024 ບັນລຸ ເກືອບ 500 ລ້ານ USD ເຖີງວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນທ່ຽງ.

 ຢັ້ງຢືນ ສອງປະເທດຍັງມີຫລາຍຄວາມບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ,  ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງສອງທ່ານ ເຫັນດີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງສຸດຂີດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີນ ສະເຫນີ ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນຫລັກໝັ້ນຂອງອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ, ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Alen Simonyan  ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ອາກເມເນຍ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າແຖວຫນ້າຢູ່ ພາກພື້ນ.

ພາຍຫລັງການພົບປະສົນທະນາ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ -ອາກເມເນຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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