ຂ່າວສານ
ການພົບປະສົນທະນາຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ - ອາກເມເນຍ
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາພາຍຫລັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດທັງສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຕີລາຄາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ມີບາດກ້າວເຕີບໂຕຕັ້ງຫນ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເມື່ອສັນຍາການຄ້າເສລີ FTA ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ມີຜົນສັກສິດໃນປີ 2016. ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນປີ 2024 ບັນລຸ ເກືອບ 500 ລ້ານ USD ເຖີງວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນທ່ຽງ.
ຢັ້ງຢືນ ສອງປະເທດຍັງມີຫລາຍຄວາມບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງສອງທ່ານ ເຫັນດີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງສຸດຂີດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີນ ສະເຫນີ ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນຫລັກໝັ້ນຂອງອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ, ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Alen Simonyan ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ອາກເມເນຍ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າແຖວຫນ້າຢູ່ ພາກພື້ນ.
ພາຍຫລັງການພົບປະສົນທະນາ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ -ອາກເມເນຍ.