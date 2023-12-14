Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການພົບປະກັບນັກປັນຍາຊົນມິດຕະພາບ ແລະ ລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກປັນຍາຊົນ, ນັກຮຽນຮູ້, ພະນັກງານຈີນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງບັນດາເພື່ອນມິດ ຈີນ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມວັນເດືອນປີທີ່ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະເທດປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ພົບປະກັບນັກປັນຍາຊົນມິດຕະພາບ ແລະ ລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກປັນຍາຊົນ, ນັກຮຽນຮູ້, ພະນັກງານຈີນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງບັນດາເພື່ອນມິດ ຈີນ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມວັນເດືອນປີທີ່ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ສະແດງຄວາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເມື່ອພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝາຍເດີນຕາມບັນດາລຸ້ນທີ່ໄປກ່ອນ, ນຳມາເຊິ່ງພະລັງຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ໃສແຈ້ງໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ມີພື້ນຖານແມ່ນປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມແມ່ນອະນາຄົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນກົນໄກພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືປະຊາຊົນສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການພົວພັນວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນສອງປະເທດຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ  ສີຈີ້ນຜິງ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ: ຊາວໜຸ່ມຈະແມ່ນຜູ້ສືບທອດ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຈີນ - ຫວຽດນາມ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ.    

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນໄດ້ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງຈົບງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງປັບປຸງຫໍພິພິທະພັນຄັ້ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນກາຍເປັນສູນເກັບຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top