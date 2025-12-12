Báo Ảnh Việt Nam

ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ

ຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້, ເດັດດຽວ, ຢຶດໝັ້ນ, ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

“ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ”. ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູກກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄືດັ່ງກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ ອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງມີທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ພາຍຫຼັງຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈຈາກບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້, ເດັດດຽວ, ຢຶດໝັ້ນ, ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຄຳຮຽກຮ້ອງທີ 1ແມ່ນ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຢ່າງແທດຈິງ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ຖືວ່າ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້ ຕ້ອງຫັນໄປສູ່ການສະກັດກັ້ນ, ຖືການສະກັດກັ້ນເປັນຕົ້ນ, ເປັນຈຸດສຸມຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 10 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 10 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 40 ວັນຢູ່ຫໍ່ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ຈັດວາລະອັດກອງປະຊຸມ.
