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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນ ຮາມາດ -ອິດສະຣາແອນ: ຫ້ອງການ ICRC ຢູ່ ເຂດກາຊາ ຖືກລູກປືນໃຫຍ່ຍິງໃສ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ

ຕາມຕົວເລກຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລ້ວ, ມີ 25 ຄົນຖືກເສຍຊີວິດ ແລະ 50 ຄົນຖືກບາດເຈັບ ໃນການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.
ການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ ໂດຍ ອິດສະຣາແອນ ປະຕິບັດ ເລັ່ງໃສ່ ເຂດ ກາຊາ ເມື່ອວັນທີ 20/6/2024. ພາບ: THX/TTXVN

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສະພາກາແດງສາກົນ (ICRC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫ້ອງການຂອງອົງການນີ້ປະຈຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຖືກລູກປືນຍິງໃສ່ ເຮັດໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 22 ຄົນພວມລີ້ໄພຢູ່ອ້ອມແອ້ມຖືກເສຍຊີວິດ ແລະສິບໆຄົນຖືກຮັບບາດເຈັບ. ICRC ຊີ້ແຈງວ່າ:ບັນດາລູກປືນໃຫຍ່ ໄດ້ຕົກໃສ່ຫ້ອງການແຫ່ງນີ້ ແລະ ບ່ອນຢູ່ ຂອງພະນັກງານ ICRC ພຽງສອງສາມແມັດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ ຕາມຕົວເລກຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລ້ວ, ມີ 25 ຄົນຖືກເສຍຊີວິດ ແລະ 50 ຄົນຖືກບາດເຈັບ ໃນການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ. ອົງການນີ້ກ່າວວ່າ ເຫດຍິງລູກປືນໃຫຍ່ໂດຍ ອິດສະຣາແອນ ປະຕິບັດ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ບ່ອນຢູ່ຂອງຊາວລີ້ໄພ ຢູ່ເຂດ Al-Mawasi ອ້ອມແອ້ມຫ້ອງການ ICRC. ໂຄສົກຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອນ (IDF) ໄດ້ປະຕິເສດທຸກຄຳກ່າວຫາ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພວມພິຈາລະນາ ເລື່ອງການນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
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