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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ແຈ້ງການຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ມ້າງເພທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດ ຫຼາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ
ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 27 ຕຸລາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອນ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັ້ນຮົບບຸກໂຈມຕີທັງກຳລັງ ກອງທັບອາກາດ, ກອງທັບເຮືອ ແລະ ທະຫານປືນໃຫຍ່ ແນ່ໃສ່ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນເຂດ ກາຊາ. ແຈ້ງການຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ມ້າງເພທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດ ຫຼາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວພາກພື້ນໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ການຍິງທຳລາຍໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ແມ່ນນອງເລືອດທີ່ສຸດນັບແຕ່ເວລາທີ່ກຳລັງ IDF ດຳເນີນບັ້ນຮົບ “ດາບເຫຼັກ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.

ແລະ ກໍ່ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອິດສະຣາແອນ ໄດ້ຕັດເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທັງໝົດ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ຂ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສື່ມວນຊົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ຫຼາຍອົງການສາກົນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ຕຸລາ, ໂຄສົກຂອງທະຫານ ອິດສະຣາແອນ, ທ່ານວາທີພົນເຮືອເອກ Daniel Hagari ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ປະເທດນີ້ຈະເປີດກ້ວາງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນໄວໆນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າສະອາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າສະອາດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມ້ງຮູ່ງ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍເປັນໜ້າສົນໃຈໃນການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມແລະ ສິງກະໂປ.
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