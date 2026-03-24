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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ອາເມລິກາ ສ້າງຂອບເຂດການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ

ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນບັນດາການປຶກສາຫາລືພາຍໃນ ເພື່ອສ້າງຂອບເຂດການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ, ໃນສະພາບການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ກ້າວເຂົ້າສູ່ ອາທິດທີ 4.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: REUTERS)  

 ບັນດາການປຶກສາຫາລືໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ການກະກຽມພື້ນຖານການເຈລະຈາ, ເຖິງວ່າການປະທະກັນໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃນ 2 – 3 ອາທິດຈະມາເຖິງ. ບໍ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃດກໍ່ຈະຕິດພັນກັບເງື່ອນໄຂເປັນແກ່ນສານ, ຄື: ເປີດຊ່ອງແຄບ Hormuz ຄືນໃໝ່, ການຄວບຄຸມໂຄງການນິວເຄຼຍ ແລະ ລູກສອນໄຟ ອີຣານ, ກໍ່ຄືຈຳກັດການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງພັນທະມິດໃນພາກພື້ນ.

        ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າໄດ້ຍົກອອກຄຳຮຽກຮ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມມີ ຢຸດຕິໂຄງການລູກສອນໄຟໃນໄລຍະ 5 ປີ, ບໍ່ເສີມທາດອູຣານີ, ຍົກເລີກບັນດາຮາກຖານນິວເຄຼຍ ແລະ ຍອມຮັບກົນໄກຕິດຕາມກວດກາສາກົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອີຣານ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາເງື່ອນໄຂ, ຄື: ຢຸດຍິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບໍ່ເກີດການບຸກໂຈມຕີຄືນໃໝ່ ແລະ ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາເມລິກາ ປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະ​ຫາ​ຕົວ​ເມືອງ​ລຸ້ນ​ໃໝ່ - ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ມະ​ຫາ​ຕົວ​ເມືອງ​ລຸ້ນ​ໃໝ່ - ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ສະມາຄົມການວາງແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສອງວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນປະສົບການຂອງໂລກ ແລະ ບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ” ແລະ “ບັນດາຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າມາຈາກມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບັນດາວິທີການໝູນໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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