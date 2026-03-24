ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ອາເມລິກາ ສ້າງຂອບເຂດການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ
ບັນດາການປຶກສາຫາລືໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ການກະກຽມພື້ນຖານການເຈລະຈາ, ເຖິງວ່າການປະທະກັນໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃນ 2 – 3 ອາທິດຈະມາເຖິງ. ບໍ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃດກໍ່ຈະຕິດພັນກັບເງື່ອນໄຂເປັນແກ່ນສານ, ຄື: ເປີດຊ່ອງແຄບ Hormuz ຄືນໃໝ່, ການຄວບຄຸມໂຄງການນິວເຄຼຍ ແລະ ລູກສອນໄຟ ອີຣານ, ກໍ່ຄືຈຳກັດການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງພັນທະມິດໃນພາກພື້ນ.
ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າໄດ້ຍົກອອກຄຳຮຽກຮ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມມີ ຢຸດຕິໂຄງການລູກສອນໄຟໃນໄລຍະ 5 ປີ, ບໍ່ເສີມທາດອູຣານີ, ຍົກເລີກບັນດາຮາກຖານນິວເຄຼຍ ແລະ ຍອມຮັບກົນໄກຕິດຕາມກວດກາສາກົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອີຣານ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາເງື່ອນໄຂ, ຄື: ຢຸດຍິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບໍ່ເກີດການບຸກໂຈມຕີຄືນໃໝ່ ແລະ ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາເມລິກາ ປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ.