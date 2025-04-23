ຂ່າວສານ
ການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະບັນດາປະເທດ ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ສັນຕະປາປາ Francis
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າມາຍັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຳນັກ Vatican, ພະຄາດີນັນ Pietro Parolin; ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າມາຍັງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສຳນັກ Vatican, ສັງຄະນາຍົກ Paul Richard Gallagher.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານອະດິດປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ໄປໄວ້ອາໄລ
ຈາກປະເທດ ອາກຊັງຕິນ ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ ສັນຕະປາປາ Francis, ປະທານາທິບໍດີ Javier Milei ສະແດງຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ ຈະຈັດຕັ້ງການໄວ້ທຸກລະດັບຊາດທີ່ແກ່ຍາວໃນເວລາ 7 ວັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva ໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເພື່ອໄວ້ທຸກລະດັບຊາດ ໃນເວລາ 7 ວັນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກູບາ Bruno Rodriguez, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແອດສະປາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະບັນດາອົງການອິດສະລາມ… ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າມາຍັງປະຊາຄົມກາໂຕລິກ ສາກົນ ແລະ ເນັ້ນຫນັກວ່າ ສັນຕະປາປາ Francis ແມ່ນ “ການນຳທີ່ກ້າຫານ”, ເພິ່ນຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຫວັງຕໍ່ອະນາຄົດອັນດີງາມຂອງໂລກ”