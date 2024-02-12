ຂ່າວສານ
ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ການເຂົ້າອອກເມືອງ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຟົດຟື້ນຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ລາວກາຍ
ຍາມຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ, ບັນດາງວດສິນຄ້າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ທຳອິດໄດ້ຜ່ານແດນ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ທາງບົກເລກທີ II ກິມແທັງ. ກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ມອບດອກໄມ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບລົດທຳອິດ ຂອງສອງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນປີໃໝ່ ມີຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຂາຍ.
ສ່ວນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ ສາກົນ ລາວກາຍ, ນັບແຕ່ເວລາເປີດດ່ານຊາຍແດນ, ທັງການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ລ້ວນແຕ່ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນຄົນທຳອິດມາປະຕິບັດລະບຽບການ. ຕາມທຳນຽມແລ້ວ,ຜູ້ຕາງໜ້າປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນໄດ້ມອບຂອງຂັວນແລະອັງເບົາໂສກດີຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງສອງຄົນທຳອິດ ທີ່ມາຮອດບ່ອນປະຕິບັດລະບຽບການເຂົ້າອອກເມືອງ.