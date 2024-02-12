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ຂ່າວສານ

ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ການເຂົ້າອອກເມືອງ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຟົດຟື້ນຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ລາວກາຍ

ໃນຊຸມວັນຕົ້ນປີ ມະໂລງ 2024 (10/2)ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ສົ່ງອອກນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ການເຂົ້າອອກເມືອງ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ລາວກາຍໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍ.
ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ກິມແທັງ (ພາບ: TTXVN)

ຍາມຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ, ບັນດາງວດສິນຄ້າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ທຳອິດໄດ້ຜ່ານແດນ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ທາງບົກເລກທີ II ກິມແທັງ. ກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ມອບດອກໄມ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບລົດທຳອິດ ຂອງສອງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນປີໃໝ່ ມີຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຂາຍ.

ສ່ວນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ ສາກົນ ລາວກາຍ, ນັບແຕ່ເວລາເປີດດ່ານຊາຍແດນ, ທັງການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ລ້ວນແຕ່ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນຄົນທຳອິດມາປະຕິບັດລະບຽບການ. ຕາມທຳນຽມແລ້ວ,ຜູ້ຕາງໜ້າປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນໄດ້ມອບຂອງຂັວນແລະອັງເບົາໂສກດີຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງສອງຄົນທຳອິດ ທີ່ມາຮອດບ່ອນປະຕິບັດລະບຽບການເຂົ້າອອກເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຄາດຄະເນ: ກຳລັງດັນໄພເງິນເຟີ້ໃນປີ 2024 ແມ່ນບໍ່ໃຫຍ່

ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຄາດຄະເນ: ກຳລັງດັນໄພເງິນເຟີ້ໃນປີ 2024 ແມ່ນບໍ່ໃຫຍ່

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຄາດຄະເນວ່າ ປີ 2024, ເຖິງວ່າການຄາດຄະເນ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ ແຕ່ ຫວຽດນາມອາດຈະຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ວາງອອກ.
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