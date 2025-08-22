Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການນຳສູນກາງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ລາວ ອວຍພອນ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ

ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ລາວ ໄດ້ອວຍພອນບັນດາຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ ເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ;
(ທ່ານ ຫງວຽນມິນເຕິມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຮັບກະເຊົ້າດອກໄມ້ອວຍພອນຈາກທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ສຳເລັດຜົນ, ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025) ແລະ ວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງການທູດ ຫວຽດນາມ (28 ສິງຫາ 1945 – 28 ສິງຫາ 2025), ແຕ່ວັນທີ 19 – 20 ສິງຫາ, ການນຳສູນກາງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ລາວ ໄດ້ໄປອວຍພອນຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

        ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ລາວ ໄດ້ອວຍພອນບັນດາຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ ເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາຜົນງານໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກ.

        ການນຳຂັ້ນສູງ ລາວ ກໍ່ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ, ພາກພູມໃຈຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ທີ່ການນຳ 2 ພັກ, 2 ລັດລຸ້ນຕ່າງໆໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
