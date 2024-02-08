ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າສຸສານໄຫວ້ອາໄລ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສຸສານໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024. ເຂົ້າໄປໄຫວ້ອາໄລ ຍັງມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ສຳລັບພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ; ຢືນຢັນ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງຊື່ງທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງພັດທະນາຄືດັ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຖະຫນົນ ບັກເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ.