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ຂ່າວສານ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ມອບຫຼຽນລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາທິມບານເຕະຊາຍທີ່ຄວ້າໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ໃນຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫຼຽນຄຳ ເຊິ່ງຄະນະນັກກິລາໜຶ່ງບັນລຸໄດ້ໃນຊີເກມ 31.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບຫຼຽນທອງໃຫ້ແກ່ທິມ U23 ອິນໂດເນເຊຍ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ພາຍຫຼັງທີ່ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ໄທ  1-0, ຮັກສາຕຳແໜ່ງຄອງແຊັມປະເພດກິລາບານເຕະຊາຍໃນງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 31 (ຊີເກມ 31) ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງເດີ່ນກິລາສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ມອບຫຼຽນທອງໃຫ້ແກ່ທິມ U23  ອິນໂດເນເຊຍ, ມອບຫຼຽນເງິນໃຫ້ແກ່ທິມ U23 ໄທ ແລະ ມອບຫຼຽນຄຳໃຫ້ແກ່ທິມ U23 ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ Park Hang – Seo ຫົວໜ້າຄູຝຶກ.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ມອບຫຼຽນເງິນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າຄະນະທິມ U23 ໄທ (ພາບ: TTXVN)  

 ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ໃນຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫຼຽນຄຳ ເຊິ່ງຄະນະນັກກິລາໜຶ່ງບັນລຸໄດ້ໃນຊີເກມ 31.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ “ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ມີ 9 ແຂວງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຈະເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນດັ່ງກ່າວ.
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