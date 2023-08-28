ຂ່າວສານ
ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາຄົ້ນຄວ້າກໍ່ສ້າງພັກທົ່ວປະເທດ ຈີນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ, ທ່ານ ຟານວັນມ້າຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫຼີຈີຢຸງ, ປະທານຄະນະສະມາຄົມຄົ້ນຄວ້າກໍ່ສ້າງພັກທົ່ວປະເທດ ຈີນ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບກັບຫຼາຍນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຈີນ. ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະແມ່ນທ້ອງຖິ່ນຕັ້ງໜ້າ ໃນການຜັນຂະຫາຍາຍການຊີ້ນຳ, ນຳພາຂອງການນຳ 2 ປະເທດ ເພື່ອຫັນບັນດາລາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ 2 ຝ່າຍ. ທາງນະຄອນປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນກັບບັນດາອົງການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຈີນ ໃນບັນດາຂົງເຂດ: ກໍ່ສ້າງພັກ, ກໍ່ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ…
ສ່ວນທ່ານ ຫຼີຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ.