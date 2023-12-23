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ຂ່າວສານ

ການນຳທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ

ການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ
ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ອວຍພອນຢູ່ ສຳນັກສັງຄະລາດໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VGP/GH)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2023, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ອວຍພອນຢູ່ ສຳນັກສັງຄະລາດໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນ, ມີບົດບາດຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ. ທ່ານ ດິງຕຽນຢຸງ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນປີ 2023, ສັງຄະນາຍົກ Giuse ຫວູວັນທຽນ, ພ້ອມກັບຄຸນພໍ່, ນັກບວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ແບ່ງປັນພ້ອມກັບນະຄອນ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງກວ່າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລວມຂອງນະຄອນຫຼວງ, ຂອງປະເທດຊາດ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຕິບັດງານແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບັນດາຮາກຖານສາສະໜາໃນບໍລິເວນແຂວງ. ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຮາກຖານສາສະໜາໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບໃຈຕໍ່ການນຳແຂວງ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດປະຕິບັດສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໄສເຊື່ອຖືສາສະໜາ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ, ຄະນະການນຳແຂວງ ອານຢາງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ,  ອວຍພອນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2023 ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 43 ແລະບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວສອນໄຊສີພັນດອນໄດ້ປະກາດຫົວຂໍ້ຂອງອາຊຽນ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ,ນັ້ນແມ່ນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ” ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍານກ່ຽວກັບອາຍຸການທີ່ພົ້ນເດັ່ນແລະມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ປະເທດລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນນີ້
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