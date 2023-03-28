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ຂ່າວສານ

ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຫວ້ ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຍາມ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ດ້ວຍ​ລາຍ​ການ Carnival ແຫ່ງ​ສີ​ສັນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມີນາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້, ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ຈັດ “ງານບຸນຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນ ຢູ່ເຫວ້ ປີ 2023” ດ້ວຍລາຍການ Carnival ສີສັນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້.
  ບັນຍາກາດຂອງລາຍການ Carnival ຢູ່ຖະໜົນ ຮາຍບ່າຈຶງ (ພາບ: VOV)  

ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ແທນເກືອບ 300 ຄົນ ທີ່ມາຈາກວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ, ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ນັກສິລະປິນມາສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຝລັ່ງ, ອັງກິດ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີຊຸດອາພອນພື້ນເມືອງອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຝຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“Carnival ຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ເຫວ້, ແນະນຳເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແຫ່ຂະບວນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສົມທົບກັບການເປີດສະຫຼອງຖະໜົນຍ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີພື້ນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືວ່າ ແຂກທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ.”

ນອກຈາກງານບຸນດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍັງມີຫຼາຍງານບຸນ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ງານບຸນບາລູນ “ເຫວ້ - ຄວາມງາມເມືອງຫຼວງເກົ່າແກ່”; ສັບປະດາອາຫານການກິນທ້ອງຖະໜົນ 2023; ເທດສະບານອາຫານການກິນ ແກ່ນດອກບົ່ວ ເຫວ້ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ ເລືອກເຟັ້ນ 7 ໂຮງແຮມ ດີສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ ເລືອກເຟັ້ນ 7 ໂຮງແຮມ “ດີສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ”

ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ CnTraveler ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີໂຮງແຮມ ຫວຽດນາມຫລາຍແຫ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ແຖວຫນ້າໂລກຂອງວາລະສານນີ້.
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