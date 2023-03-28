ຂ່າວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວເຫວ້ ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຍາມລະດູຮ້ອນດ້ວຍລາຍການ Carnival ແຫ່ງສີສັນ
ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ແທນເກືອບ 300 ຄົນ ທີ່ມາຈາກວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ, ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ນັກສິລະປິນມາສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຝລັ່ງ, ອັງກິດ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີຊຸດອາພອນພື້ນເມືອງອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຝຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“Carnival ຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ເຫວ້, ແນະນຳເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແຫ່ຂະບວນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສົມທົບກັບການເປີດສະຫຼອງຖະໜົນຍ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີພື້ນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືວ່າ ແຂກທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ.”
ນອກຈາກງານບຸນດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍັງມີຫຼາຍງານບຸນ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ງານບຸນບາລູນ “ເຫວ້ - ຄວາມງາມເມືອງຫຼວງເກົ່າແກ່”; ສັບປະດາອາຫານການກິນທ້ອງຖະໜົນ 2023; ເທດສະບານອາຫານການກິນ ແກ່ນດອກບົ່ວ ເຫວ້ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້.