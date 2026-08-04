ຂ່າວສານ
ການທູດ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະທາດ, ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນໄປສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ. ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການກວ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການກຳນົດສ້າງຮູບແບບຂໍ້ລິເລີມການຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສ່ອງແສງເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.
ໂດຍມີຄວາມເຫັນເຊັ່ນດຽວກັນ, ທ່ານ Ito Naoki, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການທູດເສດຖະກິດ, ຍູ້ແຮງການດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີລະດັບວິຊາສະເພາະສູງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງເສດຖະກິດພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.