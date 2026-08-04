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ຂ່າວສານ

ການທູດ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະທາດ, ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມການທູດຄັ້ງທີ 33 ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາການຕີລາຄາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ກໍຄືຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VNA)

ທ່ານ​ນາງ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ, ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູ​ດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ພື້ນ​ຖານ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ. ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການກວ່າ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ສ້າງ​ຮູບ​ແບ​ບ​ຂໍ້​ລິ​ເລີມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ, ສ້າງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ແລະ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ​້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສ່ອງ​ແສງ​​ເຖິງການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ​ຄື​ທີ່​ຕັ້ງ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສູງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ.

​ ໂດຍມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ເຊ​ັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ Ito Naoki, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ວ່າ ເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ທູດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ມີ​ລະ​ດັບ​ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ​ສູງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫ​າກ​ຍັງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໂດຍ​ກົງ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນອີກ​ດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການທູດຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ແບບວິທີຢ່າງແທ້ຈິງ, ມຸ່ງໄປເຖິງໝາກຜົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
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