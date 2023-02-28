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ຂ່າວສານ

ການທູດລັດຖະສະພາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ

ທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີນ ກ່າວວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການ; ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ:Báo Nhân dân)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023. ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີ້ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີນ ກ່າວວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການ; ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ຂອງຫວຽດນາມ; ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດ ລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິນແທງເໝີນ ໄດ້ສະເໜີ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການທູດລັດຖະສະພາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ. ພິເສດ, ຖືເປັນສຳຄັນ ການທູດເສດຖະກິດ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ຖືເອົາປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ; ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິບັດບັນດາ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງຍູ້ໄວການສ້າງສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕາມມາດຕະຖານການກະທຳກ່ຽວກັບໝາກມິນສາກົນ.
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