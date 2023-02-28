ຂ່າວສານ
ການທູດລັດຖະສະພາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023. ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີ້ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີນແທງເໝີນ ກ່າວວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການ; ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ຂອງຫວຽດນາມ; ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດ ລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິນແທງເໝີນ ໄດ້ສະເໜີ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການທູດລັດຖະສະພາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ. ພິເສດ, ຖືເປັນສຳຄັນ ການທູດເສດຖະກິດ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ຖືເອົາປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ; ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິບັດບັນດາ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີໄຊ.