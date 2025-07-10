Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການທາບທາມດ້ານການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 10

2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08 – 09 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມ້ງເກືອງ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 10, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນກະກຽມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນ, ໃນນັ້ນມີການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດໃນທ້າຍປີ 2025.

        ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມ້ງເກືອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ; ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ລາວ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ແລະ ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ. ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມ້ງເກືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນດ້ານທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ພາກພື້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ກໍ່ຄືແລກປ່ຽນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ 2 ຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top