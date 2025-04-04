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ຂ່າວສານ

ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕາມພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ເມສາ 2025.

ເພື່ອສະແດງຄວາມອາໄລອາວອນຕໍ່ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ - ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ເນື່ອງຈາກສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕາມພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ເມສາ 2025.  

ໃນໄລຍະນີ້, ອົງການ, ສຳນັກງານທົ່ວປະເທດ ແລະ ອົງການຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບ, ມີແຖບໄວ້ອາໄລຕາມລະບຽບ; ບໍ່ຈັດກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ, ບັນເທີງສາທາລະນະ.

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ສວນສາທາລະນະ ບາດິ່ງ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ເສົາທຸງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ສຳນັກງານສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ຫຼີເທື່ອງກຽດ, ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ຫ່ວາງຮ້ຽວ/VNA

ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບທີ່ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ອານດັງ/VNA

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໄປໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໄປໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ໃນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເຈິ່ນເກີມຕູ໋ ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ສະຖານທູດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ລາວ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ລາວ.
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