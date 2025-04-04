ຂ່າວສານ
ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ເພື່ອສະແດງຄວາມອາໄລອາວອນຕໍ່ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ - ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ເນື່ອງຈາກສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕາມພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ເມສາ 2025.
ໃນໄລຍະນີ້, ອົງການ, ສຳນັກງານທົ່ວປະເທດ ແລະ ອົງການຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊັກທຸງເຄົາລົບສົບ, ມີແຖບໄວ້ອາໄລຕາມລະບຽບ; ບໍ່ຈັດກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ, ບັນເທີງສາທາລະນະ.