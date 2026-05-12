ຂ່າວສານ ກະຊວງຍຸຕິທຳມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ 12/05/2026 ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ “ຍຸດທະນະນາການ 500 ວັນ ແລະ ຄືນຍູ້ແຮງການປະຕິບັດວຽກງານຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ - ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ”. ພົບເຫັນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ຕາແສງ ຫຽວຢາງ, ແຂວງ ກວາງຈິ (ພາບ: VOV)ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ເລກວາງມິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ 515), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ ຫາວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ບັນດາອົງການ, ກົມກອງໄດ້ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໄດ້ທັງໝົດ 358 ອັດຖິ (ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ: 51 ອັດຖິ, ຢູ່ລາວ: 36 ອັດຖິ, ກຳປູເຈຍ: 271 ອັດຖິ); ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍສ້າງແຜນການ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບຸດທະນາການ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງແຜນການ, ແບບວິທີສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນເອກະສານ, ວັດຖຸພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະຫານ ຫວຽດນາມ ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ. ທ່ານພົນໂທ ເລກວາງມິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຍຸດທະນາການດັ່ງກ່າວ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະນາການດັ່ງກ່າວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)