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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ປະ​ຕິ​ບັດ​​ສຳ​ເລັດບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເງິນ - ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2023 ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງງົບປະມານບັນດາຂັ້ນສູນກາງ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ.
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2023

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານບໍລິຫານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023 ແລະ ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2024. ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງງົບປະມານບັນດາຂັ້ນສູນກາງ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. ຄາດວ່າ ຮອດທ້າຍປີນີ້, ໜີ້ສາທາລະນະທີ່ຍັງເຫຼືອ ປະມານ 37% GDP, ໜີ້ລັດຖະບານ ປະມານ 34% GDP, ຕ່ຳກວ່າລະດັບເພດານ ແລະ ລະດັບສຸກເສີນໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ວຽກງານການດັດປັບລາຄາ, ຕະຫຼາດ ກໍເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ - ດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດສຳລັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດວິສາຫະກິດ ແລະ ປະກັນໄພ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກະຊວງການເງິນ ຈະສືບຕໍ່ສືບທອດບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີນີ້; ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕະການກະໂດດຂັ້ນ, ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ການເງິນ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີໜ້າໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ ແລະ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ ແລະ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ

ຫວຽດນາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ. ບັນດາທັດສະນະ, ຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ແຕ່ລະປະເທດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລວມໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດການເປັນໃຈກາງຂອງອາຊຽນ.
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