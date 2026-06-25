Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ “ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າສີຂຽວ - ປະຢັດພະລັງງານ” 25 ຮ້ານໃນທົ່ວປະເທດ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສື່ສານ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະສຳພັດມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ
(ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າສີຂຽວ - ປະຢັດພະລັງງານ)

ກົມ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽ​ວ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ - ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ “ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ​ສີ​ຂຽວ - ປະ​ຢັດ​ພະ​ລັງ​ງານ” ປີ 2026. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໂຄ​ສະ​ນາ​ສື່​ສານ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ແລະສຳ​ພັດມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ຜ​ູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຍົກ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປະ​ຢັດ​ພະ​ລັງ​ງ​ານ​​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ການ​ຜະ​ລິດ​​. ຕາມ​ແຜນ​ການ, ໃນ​ປີ 2026, ​ຈະ​ວາງ​ສະ​ແດງສິນ​ຄ້າ​ສີ​ຂຽວ 25 ຮ້າ​ນ​ ​ຢູ່​ທັງ 3 ພາກ, ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່, ຄື: ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 24 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຮ້າ​ນ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າທຳ​ອິດ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ງານ​ຕະ​ຫຼາດ​ນັດ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສາ​ກົນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ພະ​ລັງ​ງານ - ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຮ່າ​ໂນ້ຍ 2026 (ENTECH HANOI 2026).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕິດພັນ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕິດພັນ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top