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ຂ່າວສານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ: ເອກະສານຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ຖືກຮົ່ວໄຫຼອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ພວມສືບສວນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້, ກໍ່ຄືຂອບເຂດຂອງບັນຫາ.
ທຳນຽບ 5 ແຈ , ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານ Chris Meagher, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດເອກະສານລັບການທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ປະມວນ 100 ໜ້າທີ່ຖືກຮົ່ວໄຫຼຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ອາດຈະກໍ່ຄວາມ “ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ” ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ຕາມທ່ານ Meagher ແລ້ວ, ເຫດການຮົ່ວໄຫຼຂອງເອກະສານນີ້ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ຜິດເຂວ”. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ພວມສືບສວນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້, ກໍ່ຄືຂອບເຂດຂອງບັນຫາ.

ວັນທີ 7 ເມສາ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ເປີດການສືບສວນ ກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ລັກສະນະແທ້ຈິງຂອງບັນດາເອກະສານສະບັບນີ້ ແລະ ມີຫຼາຍບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນມັນເລີ່ມໄດ້ປະກົດຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແລ້ວ. ປະຈຸບັນ, ບັນດາເອກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປະກົດຕົວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຄືແຕ່ກ່ອນອີກແລ້ວ ແລະ ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອລືບບັນດາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ລາວ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ

ພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ລາວ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ 2023 (ພ.ສ 2566) ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ.
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