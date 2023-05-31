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ຂ່າວສານ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ຟິລິບປິນ ເພື່ອນຳພົນລະເມືອງ ກັບເມືອ ປະເທດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ

ກົມກົງສູນ ແລະ ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກະກຽມບັນດາວິທີການ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງດ່ານຊາຍແດນເພື່ອຮັບ, ມອບສົ່ງພົນລະເມືອງໃຫ້ຄອບຄົວ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນດາພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ກັບເມືອຮອດ ຫວຽດນາມ

ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດການກຳລັງຮັບຜິດຊອບ ຟິລິບປິນ ໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2023 ຢູ່ແຂວງ Pampanga, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ 60 ຄົນໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດ. ກົມກົງສູນ ແລະ ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກະກຽມບັນດາວິທີການ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງດ່ານຊາຍແດນເພື່ອຮັບ, ມອບສົ່ງພົນລະເມືອງໃຫ້ຄອບຄົວ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊີ້ນຳກົມກົງສູນ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຟີລິບປິນ ສົມທົບກັບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳຖິ່ນຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາພະລະເມືອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ມີເອກະສານສ່ວນຕົວໝົດມີກຳນົດ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊີ້ນຳກົມກົງສູນ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຟີລິບປິນ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ຟີລິບປິນ ເພື່ອນຳສົ່ງຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ ຍັງເຫຼືອ ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດ ສັງກັດວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນເອກະຊົນ Hermann Gmeiner ຮ່າໂນ້ຍ.
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