Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກະກຽມຈັດງານບຸນໂຍນໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ

ງານບຸນແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳປະຈຳປີ ໂດຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີເສັ້ນຊາຍແດນຮ່ວມພັດປ່ຽນກັນຈັດຂຶ້ນ.
ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນງານບຸນ (ພາບ: ຄະນະຈັດງານບຸນ)

ງານບຸນໂຍນໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 4 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາແສງ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ວັນທີ 19 – 21 ທັນວາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ປະກາດ.

        ງານບຸນແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳປະຈຳປີ ໂດຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີເສັ້ນຊາຍແດນຮ່ວມພັດປ່ຽນກັນຈັດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ການທູດສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ.

        ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ 3 ວັນບຸນ, ຄື: ງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ, ສະແດງຊຸດອາພອນຊົນເຜົ່າຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ; ເຂດວາງສະແດງ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ທ່ອງທ່ຽວ; ງານວາງສະແດງຢູ່ເຂດ ຕະຫຼາດ ເມື່ອງແທັງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 10 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 10 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 40 ວັນຢູ່ຫໍ່ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ຈັດວາລະອັດກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top