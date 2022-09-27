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ຂ່າວສານ

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະທີ່ດີ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຄືໃນປັດຈຸບັນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ປະຕິບັດສາມໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63, ແຂວງນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ເປີດສາກກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການລົງທຶນສາທາລະນະ ແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະທີ່ດີ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຄືໃນປັດຈຸບັນ. ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ແກ່ການພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເທື່ອ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າອີກ ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະປີ 2022 ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 03 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ນັບທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ… ຈາກນັ້ນ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການຟຶ້ນຟູໂດຍໄວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມປີ 2022 ທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
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