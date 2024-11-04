ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ COP16 ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອຸປະຖຳປົກປ້ອງສັດປ່າຊະນິດທີ່ຄວາມສ່ຽງຖືກສູນພັນ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (COP16) ຢູ່ນະຄອນກາລີ (ໂກລົມເບຍ) ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 2 ພິຈິກເຊິ່ງບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວິວັດການເພີ່ມທະວີການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງສັດປ່າ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖືກສູນພັນ.
ກອງປະຊຸມ COP16 ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 23.000 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສຳເລັດ 23 ເປົ້າໝາຍ ປີ 2030 ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ການາດາກ່ອນນີ້ 2 ປີເພື່ອສະກັດກັ້ນການທຳລາຍທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມວນມະນຸດກໍ່ຂຶ້ນ. ບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້ລວມມີການປົກປ້ອງ 30% ເນື້ອທີ່ດິນຕໍ່ແຜນ ແລະ ຟື້ນຟູ 30% ລະບົບນິເວດທີ່ຖືກເຊື່ອມທາດຂາດຄຸນ, ມົນລະພິດ ແລະ ລົບລ້າງການໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານກະສິ ແລະ ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍອື່ນໆທີ່ກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ທຳມະຊາດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ຖືກຢຸດສະຫງັກລົງ. ຢູ່ກາລີ, ບັນດາຜູ້ເຈລະຈາຖືກແບ່ງແຍກ ລະຫວ່າງກຸ່ມບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ປະເທດຮັ່ງມີກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການອຸປະຖຳ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕ່າງໆ. ປະທານ COP16 ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີສ້າງກອງທຶນຊີວະນາໆພັນສະເພາະ ແຕ່ຖືກສະຫະພາບເອີລົບ (EU),ສະວິດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນປະຕິເສດ.