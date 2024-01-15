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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​​ວິ​ສາ​ມັນ ຄັ້ງ​ທີ 5, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XV ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ 4 ເນື້ອ​ໃນ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ 4 ເນື້ອໃນ.
ກອງປະຊຸມກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ ແລະ ຄາດວ່າຈະປິດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຕາມຮູບແບບໂຮມປະຊຸມຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາຊາທີ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ  4 ເນື້ອໃນ, ລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ກ່ຽວກັບການປັບປຸງແຜນການລົງທຶນພາກລັດ ໄລຍະກາງ ງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຈາກແຫຼ່ງເງິນສະສົມລວມ ທຽບເທົ່າກັບການເພີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ສຳລັບບັນດາໜ້າທີ່, ໂຄງການລົງທຶນພາກລັດ ແລະ ປັບປຸງແຜນການລົງທຶນພາກລັດ ໄລຍະກາງ ໃຫ່ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຈາກແຫຼ່ງຄັງແຮຂອງແຜນການລົງທຶນພາກລັດໄລຍະກາງ.

ວາລະໄຂ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ  XV ນີ້ ຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ຄະນະຜູ້ແທນສອງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນປີ 2024.
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