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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມ​ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ - ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຍົກ​ລະ​ດັບ​ກາ​ເຟ ຫວຽດ​ນາມ

“ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງກາເຟພາຍໃນປະເທດກັບບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ລະບົບຈຳໜ່າຍກາເຟໂລກ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຊອກຫາຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງຕົນ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກາເຟຂອງດັກລັກ”.
  ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການຄ້າສາກົນ - ເຊື່ອມຕໍ່, ຍົກລະດັບກາເຟ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)  

ການແລກປ່ຽນການຄ້າສາກົນ - ເຊື່ອມຕໍ່, ຍົກລະດັບກາເຟ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 700 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ແທນສາກົນຫຼາຍທ່ານມາຈາກອົງການກາເຟ ໂລກ - ICO, ຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າບັນດາປະເທດ: ອັງກິດ,ເຢັຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ສິງກະໂປ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ບຣາຊິນ…

ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືລົງເລິກບັນດາເນື້ອໃນຂອງຂະແໜງກາເຟ, ເຊັ່ນ: ສະພາບການຕະຫຼາດກາເຟໂລກ, ທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກອຸປະໂພກກາເຟ; ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຂຸດຄົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍດັດປັບໃຫ້ເໝາະກັບຂໍ້ຕົກລົງຕ້ານການທຳລາຍປ່າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUDR) ສຳລັບຂະແໜງສິນຄ້າກາເຟ ຫວຽດນາມ; ບັນດາມາດຕະຖານສຳລັບເຂດປູກກາເຟ… ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການຍົກລະດັບກາເຟ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກາເຟ ບວນມາທວດ - ຈຸດນັດພົບຂອງກາເຟໂລກ; ກຳນົດທິດຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສິນຄ້າກາເຟ ຫວຽດນາມ… ທ່ານ ລຶວວັນຄອຍ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ດັກລັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງກາເຟພາຍໃນປະເທດກັບບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ລະບົບຈຳໜ່າຍກາເຟໂລກ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຊອກຫາຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງຕົນ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກາເຟຂອງດັກລັກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜຸ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Changi, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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