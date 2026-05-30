ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ Shangri-la: ແຫຼ່ງບັນດານໃຈຈາກວິທີສຳຜັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ຫວຽດນາມ
ລັກສະນະຢຶດໝັ້ນ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ, ກໍຄືເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຫັນວິໄສທັດສຳລັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ພວມໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນແຫຼ່ງປຽບທຽບທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການສຳຜັດ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານ ສາດສະດາຈານ ຫວູມິງເຄືອງ ຂຶ້ນກັບໂຮງຮຽນ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ຫຼີກວນຢູ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ) ແລະ ທ່ານ ປອ. Mohamed Effendy B Abdul Hamid, ອາຈານອາວຸໂສຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ, ພາຍຫຼັງບົດກ່າວຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນກອງປະຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງທີ 23, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ພຶດສະພາ.
ເມື່ອຕີລາຄາສູງບົດກ່າວຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບົດກ່າວຄຳເຫັນໄດ້ສົ່ງສານການເມືອງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ໂດຍຖືວ່າ ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິກິດການໃນປັດຈຸບັນ. ໃນນັ້ນ, ຈຸດສຸມແມ່ນການແກ້ໄຂວິກິດການກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.