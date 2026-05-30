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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la: ແຫຼ່ງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ຈາກວິ​ທີ​ສຳ​ຜັດ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ເມື່ອ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ, ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສານ​​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ ໂດ​ຍ​ຖື​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.
  ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23 (ພາບ: TTXVN)  

ລັກ​ສະ​ນະ​ຢຶດ​ໝັ້ນ ແລະ ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກໍ​ຄືເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພາ​ກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ, ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູ​ງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ແມ່ນ​ແຫຼ່ງ​ປຽບ​ທຽບ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຜັດ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ທ່ານ ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ຫວູ​ມິງ​ເຄືອງ ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ຮຽນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສາ​ທ​າ​ລະ​ນະ ຫຼີກວນ​ຢູ (ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສິງ​ກະ​ໂປ) ແລະ ທ່ານ ປອ. Mohamed Effendy B Abdul Hamid, ອາ​ຈານ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລແຫ່ງ​ຊາດ ສິງ​ກະ​ໂປ, ພາຍຫຼັງ​ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ.

ເມື່ອ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ, ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສານ​​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ ໂດ​ຍ​ຖື​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ໃນ​ນັ້ນ, ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂວິ​ກິດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ສາ​ກົນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັດ​ລັດ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຢ່າງ​ແຮງ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເປົົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສັບ​ສົນ.
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