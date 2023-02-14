ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືກໄຂຂຶ້ນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກຸມພາ
ກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນທາງພົນລະເຮືອນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍຂອບເຂດສິດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂຄງສ້າງ, ການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະເລຂາ…
ນອກນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຄັ້ງທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV; ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເດືອນທັນວາ 2022 ແລະ ເດືອນມັງກອນ 2023.