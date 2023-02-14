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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ.
  ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)  

ກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນທາງພົນລະເຮືອນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍຂອບເຂດສິດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂຄງສ້າງ, ການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະເລຂາ…

ນອກນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຄັ້ງທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV; ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເດືອນທັນວາ 2022 ແລະ ເດືອນມັງກອນ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍັງ​ບໍ່​ທັນມີ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ, ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ການ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ເມື່ອວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ ຢູ່​ຕວກລະ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ຍັງ​ບໍ່​ທັນມີ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ, ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ການ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ເມື່ອວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ ຢູ່​ຕວກລະ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ຍັງບໍ່ທັນມີຂ່າວກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຮັບບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ ຢູ່ຕວກລະກີ ແລະ ຊີຣີ.
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