ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI, ອາຍຸການ 2026 – 2031 11/05/2026 ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ພັດທະນາ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 1300 ທ່ານ. ພາບ: ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI, ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ພຶດສະພາ 2026 ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ພັດທະນາ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 1300 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແມ່ນເຫດການການເມືອງ ສັງຄົມສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນສັງກາດໃໝ່, ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)