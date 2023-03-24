ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫວຽດນາມ
ໃນອາຍຸການຜ່ານມາ (2018 – 2023), ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາປະມານ 97% ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນ 45% ເຂົ້າໃນ GDP ແລະ 30% ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ບັນລຸ 30% ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກ.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ສະເໜີວ່າ:
“ຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງແຮງ, ສ້າງລະບົບນິເວດ Startup ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງລະບົບສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.”
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ IX, ອາຍຸການ 2023 – 2028 ລວມມີກຳມະການ 84 ທ່ານ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນເທິນ, ປະທານສະມາຄົມຊຸດທີ III ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານສະມາຄົມຊຸດທີ IV.