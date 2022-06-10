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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ບົກ ປີ 2022

ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນທາງບົກ ປີ 2022” ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 915 ສະຖານທີ່.
  ກອງປະຊຸມໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນທາງບົກ ປີ 2022 (ພາບ: Anh Son)  

 ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກ, ຮູບການຮ່ວມມືໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄສະນາຊາຍແດນທາງບົກ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ກ່ຽວກັບຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ຕິດກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃຫ້ທັນການ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລຫາຍບິ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ສະເໜີວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມຜັນແປຢ່າງສັບສົນໃນປັດຈຸບັນ ຄວນສຸມໃສ່ປະຕິບັດທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນຜືນແຜ່ນດິນຂອງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວສື່ສານ, ຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວດ້ວຍພາສາ ຈີນ, ລາວ, ຂະແມ, ອັງກິດ ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງບົກ. ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊາຍແດນສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ 3 ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຕາມເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ການກະທຳເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມັກຄີ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ການກະທຳເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ “ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມັກຄີ”

ທ່ານ ດ່າວງອັກຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 110 ຂອງກອງປະຊຸມແຮງງານສາກົນ
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