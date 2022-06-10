ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນທາງບົກ ປີ 2022
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກ, ຮູບການຮ່ວມມືໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄສະນາຊາຍແດນທາງບົກ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ກ່ຽວກັບຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ຕິດກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃຫ້ທັນການ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລຫາຍບິ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ສະເໜີວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມຜັນແປຢ່າງສັບສົນໃນປັດຈຸບັນ ຄວນສຸມໃສ່ປະຕິບັດທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນຜືນແຜ່ນດິນຂອງຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວສື່ສານ, ຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວດ້ວຍພາສາ ຈີນ, ລາວ, ຂະແມ, ອັງກິດ ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງບົກ. ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊາຍແດນສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ 3 ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຕາມເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ.