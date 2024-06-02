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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La: ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຮ່​ວາງ​ຊວັນ​ຈຽ​ນ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ IISS

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ ປ.ອ Bastian Giegerich ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຍຸດທະສາດສາກົນ IISS.
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri La

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ອາຊີ (ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri La) ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 21 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ ປ.ອ Bastian Giegerich ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຍຸດທະສາດສາກົນ  IISS, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ສະເໜີສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດສາກົນ ພາກພື້ນ ອາຊີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບບັນດາອົງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີ ສະຖາບັນຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນຊາດ. ທ່ານ ຜູ້ອຳວຍການໃຫຍ່ IISS ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອກຳນົດບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືນີ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ແລະ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາການນຳປ້ອງກັນຊາດບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ພິ​ທີ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ເດັກ​ນ້ອຍ ປີ 2024

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ພິ​ທີ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ເດັກ​ນ້ອຍ ປີ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ກະຊວງແຮງງານ ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ປຸກລະດົມເດືອນກະທຳ ເພື່ອເດັກ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການກະທຳທີ່ຈຳເປັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ”.
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