ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມຮ່ວມມື 8 ແຂວງ “ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອເປີດກວ້າງ”
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າ 8 ແຂວງ “ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ”, ລວມມີ: ຮວ່າບິ່ງ, ເຊີນລາ, ດ້ຽນບຽນ, ລາຍເຈົາ, ລາວກາຍ, ອຽນບ໊າຍ, ຮ່າຢາງ ແລະ ຝູເທາະ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ; ອາຫານພື້ນບ້ານຂອງບັນດາເຜົ່າ; ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດຕິດພັນກັບຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. 8 ແຂວງ ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສ້າງລະບົບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ທ່ານ ຮ່າວັນຖັງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມ ຮ່ວມມື 8 ແຂວງ “ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງ” ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີທັງຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳອີກດ້ວຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ນີ້ແມ່ນ 3 ພາກສ່ວນສຳຄັນສາມາດຜູກພັນນຳກັນໄດ້”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ເປີດເຂດວາງສະແດງສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາຮູບພາບ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 8 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂອງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ນຳອີກ.