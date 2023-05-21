ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7: ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ ທະເລດຳ
ຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ກ່ຽວກັບບັນຫາຢູແກຼນ, ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ພວມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນເນັ້ນໜັກວ່າ: G7 ສະໜັບສະໜູນການເປີດກວ້າງ ແລະ ຕໍ່ກຳນົດເວລາສັນຍາຂໍ້ລິເລີ່ມ ທັນຍາຫານທະເລດຳ ກໍ່ຄືສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາເພີ່ນ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ G7 ສະໜັບສະໜູນການເປີດກວ້າງ ແລະ ຕໍ່ ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານທະເລດຳ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ຢູແກຼນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາການນຳ G7 ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາເພິ່ນຜ່ານການຮ່ວມມືກັບອົງການທັນຍາຫານໂລກ (WFP) ຂອງ ສປຊ.