ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດນາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອັດສະປາຍ Pedro Sanchez, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ລົງນາມໂຄງການກະທຳຮ່ວມລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານໃນໄລຍະໃໝ່ໂດຍໄວ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກ ແອັດສະປາຍຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU)ທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ (EVIPA) ໂດຍໄວ…
ທີ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທາງທະເລ, ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບິນ, ແຮງງານ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາຣາກວາຍ Santiago Pena, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ/ສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Laurence Wong, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາທິດທາງເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຄື: ພິຈາລະນາຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດ; ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ລຸ້ນໃໝ່ຕາມທິດສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ…
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ການາດາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງລະດັບສູງໃໝ່, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳນັກວາຕີກັງ, ພະຄາດິນັນ Peitro Parolin, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຄົາລົບບັນດານ້ຳໃຈອັນດີງາມຂອງສັນຕະປະປາ Francis ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພະຄາດິນັນ Peitro Parolin ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຂໍຖືເປັນກຽດເຊື້ອເຊີນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳນັກ ວາຕີກັງມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
ແລກປ່ຽນກັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາຮ່ວມມືກັບ WHO ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບທາງການແພດຂອງປະຊາຄົມ.