ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ Cairo ບໍ່ສາມາດຍົກອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້; ສປຊ ມານະພະຍາຍາມສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງເຂດ Gaza
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສັນຕິພາບ Cairo, ໂດຍ ອີຢິບ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແບບວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງຂະບວນ Hamas ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ກໍຄື ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນແຜ່ລາມອອກສູ່ທົ່ວພາກພື້ນ, ການນຳບັນດາປະເທດບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບ “ລະດັບການກ່າວປະນາມ” ແລະ ຄຳຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບທັດສະນະລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ອາຣັບ ກັບ ເອີຣົບ ໄດ້ກີດຂວາງວິວັດທະນາການອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ. ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວໃນພາກພື້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ຍ້ອນການນຳບັນດາປະເທດເອີຣົບ ຮຽກຮ້ອງກ່າວປະນາມກຳລັງ Hamas ແລະ ຮອງຮັບ “ສິດປ້ອງກັນຕົວ” ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ.