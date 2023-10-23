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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ Cairo ບໍ່​ສາ​ມາດຍົກ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ໄດ້; ສ​ປ​ຊ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ Gaza

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບທັດສະນະລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ອາຣັບ ກັບ ເອີຣົບ ໄດ້ກີດຂວາງວິວັດທະນາການອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ.
ບັນດາການນໍາຖ່າຍຮູບລວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບ Cairo, ຢູ່ ອີຢິບ (ພາບ: TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສັນຕິພາບ Cairo, ໂດຍ ອີຢິບ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແບບວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງຂະບວນ Hamas ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ກໍຄື ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນແຜ່ລາມອອກສູ່ທົ່ວພາກພື້ນ, ການນຳບັນດາປະເທດບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບ “ລະດັບການກ່າວປະນາມ” ແລະ ຄຳຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບທັດສະນະລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ອາຣັບ ກັບ ເອີຣົບ ໄດ້ກີດຂວາງວິວັດທະນາການອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ. ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວໃນພາກພື້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ຍ້ອນການນຳບັນດາປະເທດເອີຣົບ ຮຽກຮ້ອງກ່າວປະນາມກຳລັງ Hamas ແລະ ຮອງຮັບ “ສິດປ້ອງກັນຕົວ” ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນ “ການເສຍຫາຍ” ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກດຳເນີນຢູ່ ອີຢິບ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ໃນສະພາບການ ບັນດາປະເທດຢູ່ຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນໃນບາງບັນຫາ.
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