ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຄັ້ງ​ທີ 17 “ຄວາມສາ​ມັກ​ຄີ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ”

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ສະພາບການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງຂອງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີທະເລ, ບົດບາດນຳພາຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOSD) ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງທະເລ.
ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມສາມັກຄີໃນສະພາບການຂາດສະຖຽນລະພາບ”, ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດສາກົນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 17 ໂດຍສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມມືສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກປະຖະກະຖາເກືອບ 50 ຄົນແມ່ນບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າ, ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ, ມີຜູ້ແທນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເກືອບ 300 ຄົນຂອງເກືອບ 40 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ຜູ້ແທນກ່ວາ 200 ຄົນຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແບບທາງໄກ.

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 4 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ສະພາບການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງຂອງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີທະເລ, ບົດບາດນຳພາຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOSD) ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງທະເລ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປ.ອ ຫງວຽນແມ້ງເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງ ການຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາປີນີ້ແມ່ນ “ຄວາມສາມັກຄີໃນສະພາບການຂາດສະຖຽນລະພາບ” ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງສະພາບຕົວຈິງຂອງຍຸກສະໄໝ, ພ້ອມທັງ ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງລວມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກສູງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຍົກສູງບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 (UNCLOS). ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ທຸກຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາເຂດທະເລລວມແມ່ນທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
