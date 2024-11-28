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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກເໜືອ ລາວ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ - ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ (ພາບ: Xuân Tú/TTXVN)

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ຄະນະຜູ້ແທນພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊັວນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ; ຄະນະຜູ້ແທນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໂດຍທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໄຈ້ແຍກບັນດາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບາງບັນຫາ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມີປະສິດທິຜົນນັບທັງທິດສະດີ ແລະ ການສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້.

ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Norodom Sihamoni

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Norodom Sihamoni

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບພິທີຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni.
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