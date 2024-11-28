ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ຄະນະຜູ້ແທນພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊັວນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ; ຄະນະຜູ້ແທນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໂດຍທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໄຈ້ແຍກບັນດາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບາງບັນຫາ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມີປະສິດທິຜົນນັບທັງທິດສະດີ ແລະ ການສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້.
ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.