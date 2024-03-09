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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົ​ນ​ຂະ​ແໜງ​ໝາກ​ພິກ​ໄທ ແລະ ເຄື່ອງ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ

ກອງປະຊຸມສາກົນ VIPO 2024 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 8-10 ມີນາ ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ...
(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມ ໝາກພິກໄທ ແລະ ຕົ້ນພັກຫອມຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຂະແໜງໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ- VIPO 2024  ຫ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຂະແໜງເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ-ຄວາມຍືນຍົງຮອບດ້ານ”.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ສະຫະສະມາຄົມໝາກພິກໄທ ແລະ ຕົ້ນພັກຫອມ ຫວຽດນາມ ຈັດ ກອງປະຊຸມສາກົນຂະແໜງໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກເຄື່ອງເທດປະເພດຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ, ວິສາຫະກິດສົ່ງອອກພາຍໃນປະເທດ ກັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ເອີລົບ, ອາເມລິກາ, ເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ຈີນ, ອິນເດຍ…

ກອງປະຊຸມສາກົນ VIPO 2024  ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ  8-10 ມີນາ ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາການປ່ຽນແປງໃນຂໍ້ກຳນົດຢູ່ ອາເມລິກາ, ອີຢູ… ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ສຳຫຼວດສວນແຄ່ ຢູ່ ວັນອຽນ, ອຽນບາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວແມ່ນບໍ່ມີເຂດກຳນົດ.
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