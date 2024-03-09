ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສາກົນຂະແໜງໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມ ໝາກພິກໄທ ແລະ ຕົ້ນພັກຫອມຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຂະແໜງໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ- VIPO 2024 ຫ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຂະແໜງເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ-ຄວາມຍືນຍົງຮອບດ້ານ”.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ສະຫະສະມາຄົມໝາກພິກໄທ ແລະ ຕົ້ນພັກຫອມ ຫວຽດນາມ ຈັດ ກອງປະຊຸມສາກົນຂະແໜງໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກເຄື່ອງເທດປະເພດຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ, ວິສາຫະກິດສົ່ງອອກພາຍໃນປະເທດ ກັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ເອີລົບ, ອາເມລິກາ, ເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ຈີນ, ອິນເດຍ…
ກອງປະຊຸມສາກົນ VIPO 2024 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 8-10 ມີນາ ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາການປ່ຽນແປງໃນຂໍ້ກຳນົດຢູ່ ອາເມລິກາ, ອີຢູ… ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ສຳຫຼວດສວນແຄ່ ຢູ່ ວັນອຽນ, ອຽນບາຍ.