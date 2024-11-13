ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ສິ້ນສຸດການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ
ໃນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 136 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ 18 ເທື່ອຄົນໂຕ້ວາທີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍບັນຫາຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ໃຫ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສືບຕໍ່ມີມາດຕະການຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຕອບບັນດາບັນຫາຍາກ, ສັບສົນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ຫຼີກລ່ຽງ, ອະພິປາຍເຮັດແຈ້ງຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍວາງອອກຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມຮ່າງມະຕິຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນວາລະປິດກອງປະຊຸມນີ້”.
ກ່ອນທີ່ຈະສິ້ນສຸດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອະພິປາຍເຮັດແຈ້ງບັນດາຄຳຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.