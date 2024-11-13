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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV: ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສຳລັບ 3 ກຸ່ມບັນຫາຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກໆຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ

ໃນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 136 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ  18 ເທື່ອຄົນໂຕ້ວາທີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍບັນຫາຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ໃຫ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສືບຕໍ່ມີມາດຕະການຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຕອບບັນດາບັນຫາຍາກ, ສັບສົນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ຫຼີກລ່ຽງ, ອະພິປາຍເຮັດແຈ້ງຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍວາງອອກຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມຮ່າງມະຕິຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນວາລະປິດກອງປະຊຸມນີ້”.

        ກ່ອນທີ່ຈະສິ້ນສຸດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອະພິປາຍເຮັດແຈ້ງບັນດາຄຳຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
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