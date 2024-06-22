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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15 ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ, ບັນດາ ສສຊ ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຸລາການສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ.
(ພາບ: quochoi.vn)

ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານ ກັບໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດງາຍງານກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍ, ໂດຍຖືວ່າ ການສ້າງລະບົບຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍດ້ານຕຸລາການ ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທ່າອຽງລວມຂອງໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະມະນຸດສະທຳ, ກ້າວໜ້າຂອງລະບົບກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ.

   ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານຫົວໜ້າສານ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫງວຽນຮ່ວາບິນ ໄດ້ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ ສສຊ ມີຄວາມສົນໃຈ.

     ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສສຊ ດຳເນີນການລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025 ດ້ວຍຈຳນວນ ສສຊ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີ.

  ໃນຕອນບ່າຍ, ສສຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີ່ມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນິນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ນິກາຣາກວາ, ອຽກລັງ, ຕວກເມນິດສະຕັງ ແລະ ສ.ໄຊປຣັດ ຍື່ນສາຕາຕັ້ງຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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