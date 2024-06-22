ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ
ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານ ກັບໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດງາຍງານກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍ, ໂດຍຖືວ່າ ການສ້າງລະບົບຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍດ້ານຕຸລາການ ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທ່າອຽງລວມຂອງໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະມະນຸດສະທຳ, ກ້າວໜ້າຂອງລະບົບກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານຫົວໜ້າສານ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫງວຽນຮ່ວາບິນ ໄດ້ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ ສສຊ ມີຄວາມສົນໃຈ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສສຊ ດຳເນີນການລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025 ດ້ວຍຈຳນວນ ສສຊ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ສສຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີ່ມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນິນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ.