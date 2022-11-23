Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຍິງ AIPA ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມະ​ຕິ 3 ສະ​ບັບ

ບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ່ວນຫຼາຍ ຂອງສະພາໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ນຳເຂົ້າມະຕິສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AIPA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບດັ່ງກ່າວ.
  ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA(ພາບ: daibieunhandan.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA - 43), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA (WAIPA). ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງ ເລທູຮ່າ ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 2 ຫົວຂໍ້: ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອການຟື້ນຟູ ຫຼັງໂຄວິດ - 19ແບບກວມລວມ, ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ ໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງການດຳເນີນງານເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ແມ່ຍິງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບ. ທີໜຶ່ງແມ່ນຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງກອປະຊຸມກຳມະທິການປະສານງານສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA. ທີສອງແມ່ນ, ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເພື່ອການຟື້ນຟູຫຼັງໂຄວິດ - 19 ແບບກວມລວມ. ທີສາມແມ່ນ ມະຕິວ່າດ້ວຍ ການຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງການດຳເນີນງານ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ແມ່ຍິງ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ່ວນຫຼາຍ ຂອງສະພາໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ນຳເຂົ້າມະຕິສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AIPA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top