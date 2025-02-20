Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 9, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV, ແມ່ນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ດຳເນີນພິທີອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ເຊິ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ (ພາບ:quochoi.vn)

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອັດກອງປະຊຸມ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດຕິດຕາມໄດ້.

      ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິທຳ (ສະບັບປັບປຸງ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິບາງສະບັບ. ໃນນັ້ນ ມີມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລ່າວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນວິວັດທະນາການສ້າງກົດໝາຍ; ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນການຮັບໃຊ້ພາລະກິດປະຕິວັດສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສຳເລັດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທັງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.”

        ພາຍຫຼັງພິທີອັດກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສາກົນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top