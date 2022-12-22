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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ມັງ​ກອນ 2023

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກອບຄຳເຫັນຕົກລົງບາງເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050…
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: hcmcpv.org.vn)  

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນວຽກງານກະກຽມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ, ລາຍການກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2023.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກອບຄຳເຫັນຕົກລົງບາງເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050… ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຖືວ່າ:

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເຊິ່ງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີ. ສະນັ້ນ, ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເນື້ອໃນປະກາດນີ້ຕ້ອງຍົກອອກມາເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ອນໝູ່. ໃນສະພາບການຄືດັ່ງກ່າວນ້ັນ, ວິທີການປະຊຸມແບບລວມສູນຍັງມີທັງວຽກງານບຸກຄະລາກອນນຳອີກ. ບັນຫາທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ນັ້ນແມ່ນວຽກງານການຊີ້ນຳ, ນຳພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

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ຖ້າວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດປີ 2021 ນັ້ນ ເລື່ອງ “ສ້າງຄືນໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູ” ກໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເຊິ່ງໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນປີ 2022 ແລະ ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໄປ.
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